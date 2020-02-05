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7 лютого • оновлено в 08:41
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Трамп потрапив у скандальну ситуацію в конгресі США. Відео інциденту

4.6т
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У конгресі США трапився конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

Трамп відмовився потиснути Пелосі руку. Та у відповідь під час щорічного звернення до нації глави США порвала копію тексту його промови. Про це повідомляє Reuters. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Після інциденту, відео якого розлетілося по світу, Пелосі заявила журналістам, що це було "найчемніше, що вона могла зробити, враховуючи наявні альтернативи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США демократи закликали проголосувати за імпічмент Трампа.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Трамп, выступая в конгрессе, пообещал установить американский флаг на Марсе. -Разве он поместится на такой маленькой шоколадке?
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