Трамп потрапив у скандальну ситуацію в конгресі США. Відео інциденту

У конгресі США трапився конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

Трамп відмовився потиснути Пелосі руку. Та у відповідь під час щорічного звернення до нації глави США порвала копію тексту його промови. Про це повідомляє Reuters. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Після інциденту, відео якого розлетілося по світу, Пелосі заявила журналістам, що це було "найчемніше, що вона могла зробити, враховуючи наявні альтернативи".

Watch President Donald Trump snub top Democrat Nancy Pelosi's outstretched hand , while Pelosi rips apart a copy of his remarks at the #SOTU. More from # SOTU2020 : https://t.co/BtbhUuvE1S pic.twitter.com/6HVR2SpinD