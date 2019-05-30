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Трамп потрапив у скандал через покійного Маккейна: що сталося

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Білий дім зажадав, щоб корабель ВМС, названий на честь покійного сенатора Джона Маккейна, був прибраний "з поля зору" під час недавнього візиту в Японію президента Дональда Трампа.

Wall Street Journal повідомляє, що представник ВМС направив на американську базу Йокосука інструкцію: "Корабель "Джон Маккейн" повинен бути поза полем зору".

На кораблі "Джон Маккейн" ведеться ремонт після зіткнення, яке сталося в 2017 році. За даними джерела, судно було складно прибрати на час виступу Трампа на іншому кораблі у вівторок, 28 травня.

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Назву корабля приховали під брезентом, а екіпаж отримав вихідний. Також судно прикрили баржею.

Сам Трамп заявив, що йому нічого невідомо про цей інцидент.

Маккейн і Трамп

Маккейн і Трамп

realist.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп має намір зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним і обговорити питання полонених українських моряків. Зустріч відбудеться вже в червні.

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Особи
Дональд ТрампДжон Маккейн
Місце
Японія
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