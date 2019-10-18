Трамп поставив на місце "велику Туреччину": генерал оцінив події в Сирії

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що в Сирії інтереси "великої Туреччини" зіткнулися з інтересами США.
"Але Америка поставила Туреччину на місце", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи останні події навколо військової операції Туреччини в Сирії.
У цьому контексті генерал зауважив, що США є одією з небагатьох держав світу, здатних на це. "Туреччина вже одного разу переконалася в цьому на прикладі падіння курсу своєї національної валюти. Це зробила Америка", – зауважив він.
У цьому раунді Трамп переграв Ердогана
На думку Романенка, оголошене 120-годинне перемир'я, узгоджене між США і Туреччиною, фактично є вказівкою на те, що "в цьому раунді Трамп переміг Ердогана".
У той же час він зауважив: "У кожного з них своя ступінь перемоги. Турки практично вже зробили зону безпеки, як вони хотіли. Тепер до Туреччини можуть переселити ще й 2 мільйони сирійських біженців, за перебування яких Європа заплатить Ердогану".
Говорячи про формат військового співробітництва Туреччини та Росії, Романенко припустив, що воно є ситуативним. "Ердоган і Путін – союзники по обставинах", – сказав він.
Як писав OBOZREVATEL:
6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того як президент оголосив про початок нової військової операції.
Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та вчинить будь-які "позарамочні" дії.
15 жовтня глава США ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військову операцію в Сирії.
16 жовтня Трамп закликав Туреччину закінчити операцію і пригрозив новими санкціями. Реджеп Тайіп Ердоган у відповідь підкреслив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" в північно-східній Сирії.
Ердоган також принизив главу Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маасу, публічно назвавши його "дилетантом". Різку заяву він зробив після повідомлення німецького міністра про намір обмежити експорт озброєнь Анкарі через ситуацію в Сирії.
17 жовтня, за підсумками зустрічі Ердогана з віце-президентом США Майком Пенсом, було оголошено 120-годинне припинення вогню в Сирії армією Туреччини.
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