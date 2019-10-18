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18 жовтня • оновлено в 16:21
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Трамп поставив на місце "велику Туреччину": генерал оцінив події в Сирії

1.4т Читати матеріал російською

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що в Сирії інтереси "великої Туреччини" зіткнулися з інтересами США.

"Але Америка поставила Туреччину на місце", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи останні події навколо військової операції Туреччини в Сирії.

У цьому контексті генерал зауважив, що США є одією з небагатьох держав світу, здатних на це. "Туреччина вже одного разу переконалася в цьому на прикладі падіння курсу своєї національної валюти. Це зробила Америка", – зауважив він.

У цьому раунді Трамп переграв Ердогана

У цьому раунді Трамп переграв Ердогана

На думку Романенка, оголошене 120-годинне перемир'я, узгоджене між США і Туреччиною, фактично є вказівкою на те, що "в цьому раунді Трамп переміг Ердогана".

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У той же час він зауважив: "У кожного з них своя ступінь перемоги. Турки практично вже зробили зону безпеки, як вони хотіли. Тепер до Туреччини можуть переселити ще й 2 мільйони сирійських біженців, за перебування яких Європа заплатить Ердогану".

Говорячи про формат військового співробітництва Туреччини та Росії, Романенко припустив, що воно є ситуативним. "Ердоган і Путін – союзники по обставинах", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Конфлікт в Сирії
Особи
Ігор Романенко Дональд Трамп Реджеп Тайіп Ердоган Володимир Путін
Місце
США
Тег
конфлікт
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Прка в Сирии толкаются интересы США и Турции россияне занимают американские базы и курдские города
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Объясняю на пальцах для безмозглых украинцев - были зоны в Сирии захваченные США там была их инфраструктура - штабы координаторы, войска и советники - но Великому Путину это не понравилось и была разыграна им многоходовочка Турция якобы напала на курдов (читай Сирию) и даже прошла несколько километров - но на встречу тут же выдвинулись российские войска (читай сирийская армия) захватывая самые нефтеносные районы … турки как бы были против такого - но Путин приказал Трампу остановить турецкие войска - что он (Трамп) и исполнил …. впрочем граждане страны с символом солнечных детей вместо флага вы не сильно напрягайте под кастрюльное пространство бо вам все равно это не осмыслить ...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Та путло там только проплямкало губами. В следующий раз ему из обоих стволов в рот дадут.
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Широков Денис
Широков Денис
Бешенство Ватки, угу,и съипутся из Сирии все,что америкосы уже и проделали.
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