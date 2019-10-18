Трамп поставив на місце "велику Туреччину": генерал оцінив події в Сирії

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що в Сирії інтереси "великої Туреччини" зіткнулися з інтересами США.

"Але Америка поставила Туреччину на місце", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи останні події навколо військової операції Туреччини в Сирії.

У цьому контексті генерал зауважив, що США є одією з небагатьох держав світу, здатних на це. "Туреччина вже одного разу переконалася в цьому на прикладі падіння курсу своєї національної валюти. Це зробила Америка", – зауважив він.

У цьому раунді Трамп переграв Ердогана

На думку Романенка, оголошене 120-годинне перемир'я, узгоджене між США і Туреччиною, фактично є вказівкою на те, що "в цьому раунді Трамп переміг Ердогана".

У той же час він зауважив: "У кожного з них своя ступінь перемоги. Турки практично вже зробили зону безпеки, як вони хотіли. Тепер до Туреччини можуть переселити ще й 2 мільйони сирійських біженців, за перебування яких Європа заплатить Ердогану".

Говорячи про формат військового співробітництва Туреччини та Росії, Романенко припустив, що воно є ситуативним. "Ердоган і Путін – союзники по обставинах", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL:

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