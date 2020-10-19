Трамп "поскупився" 20 доларів для церкви. Відео

Президент США Дональд Трамп під час пожертвувань у церкві в Лас-Вегасі вирішив дати поменше грошей.

Reuters опублікувало відео, на якому видно, як глава держави дістав з кишені кілька двадцяток (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Twitter Reuters.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що Трамп, після того як перерахував гроші, повернув одну купюру назад в кишеню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп заявив, що він є другим в світі за популярністю після Ісуса Христа.