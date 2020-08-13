Трамп поскаржився, що не може вимити голову: йому вирішили допомогти, але активісти обурені

Міністерство енергетики США запропонувало пом'якшити обмеження для напору води в душах після численних скарг президента Дональда Трампа на те, що слабкий напір заважає йому добре помити голову.

Про це повідомило Bloomberg. Діючі правила, встановлені в 90-х роках, передбачали обмеження швидкості води до 2,5 галонів (9,5 л) в хвилину.

Американський президент неодноразово скаржився на складнощі з миттям голови через слабкий напор. Зокрема, він згадав про цю проблему під час відвідування виробничого підприємства Whirlpool Corp. в Огайо.

"Ви вмикаєте душ – якщо ви схожі на мене, ви не зможете як слід вимити своє гарне волосся", – сказав Трамп.

На думку експертів, зміна правила, встановленого ще Джорджем Бушем, призведе до втрати величезної кількості води і енергії, а також збільшить викиди парникових газів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп пожартував про свою зачіску, звертаючись до нації в зв'язку з пандемією коронавірусу. Трамп почав зачитувати промову, але через сильний вітер волосся глави держави постійно заважало йому говорити.