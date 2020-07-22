Трамп попередив про погіршення ситуації з COVID-19 у США: можуть померти понад 220 тисяч

Президент Дональд Трамп попередив, що ситуація з пандемією коронавірусу в США, ймовірно, "погіршиться, перш ніж покращиться".

Про це він сказав у вівторок, 21 липня, під час брифінгу в Білому домі, повідомляє CNBC. Зазначається, що з початку поширення інфекції захворіли понад 4 млн американців.

За попередніми прогнозами, до 1 листопада в США від ускладнень COVID-19 можуть померти понад 220 тисяч чоловік.

"Це те, про що я не люблю говорити, але саме так воно і є", – сказав Трамп.

Під час брифінгу президент укотре повторив своє твердження щодо того, що якось пандемія "просто зникне".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Чорногорії, яка першою в Європі перемогла коронавірус, знову оголосили епідемію на території всієї країни.