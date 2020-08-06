Трамп пообіцяв вакцину від коронавірусу до виборів у США
Президент США Дональд Трамп уважає, що вакцина від коронавірусу може з'явитися до виборів глави держави, які призначено на 3 листопада.
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Це набагато раніше, ніж прогнозували експерти, повідомляє Reuters.
Відповідаючи на запитання ведучого радіопрограми Джеральдо Рівери про те, коли може бути готова вакцина, президент сказав: "Раніше, ніж кінець року".
Трамп уточнив, що мається на увазі раніше 3 листопада. "Я думаю, що так, можливо раніше", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, влада США прогнозувала появу вакцини від COVID-19 до кінця 2020 року. У Білому домі поставили за мету до зазначеного часу забезпечити 300 мільйонів доз.
За словами президента Дональда Трампа, перш за все вакцину доставлятимуть американцям похилого віку, а для цього використовуватимуть військовослужбовців.