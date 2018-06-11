Трамп пообіцяв КНДР "унікальні гарантії безпеки"

Результатом переговорів між КНДР і США Білий дім бачить повну і незворотну денуклеаризацію Корейського півострова, в обмін на що Трамп надасть країні "унікальні гарантії безпеки".

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, підкресливши, що нові гарантії для КНДР відрізняються від тих, що Америка була готова запропонувати раніше, передає "РИА Новости".

"Кінцева мета, якої ми домагаємося від дипломатичного діалогу з Північною Кореєю, не змінилася. Повна, перевірена і необоротна денуклеаризация Корейського півострова - це єдиний підсумок, який приймуть США", - сказав Помпео.

Разом із тим Білий дім готовий забезпечити достатній ступінь впевненості для КНДР, щоб "вони розуміли, що денуклеаризация не щось, що може погано для них закінчитися, а навпаки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп розповів про долю КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином.