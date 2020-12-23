Трамп помилував фігурантів справи про 'російське втручання' у вибори в США

Президент США Дональд Трамп помилував 15 фігурантів справи в рамках розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у вибори 2016 року.

Серед них обвинувачений у дачі неправдивих свідчень ексспівробітник передвиборчого штабу американського лідера Джордж Пападопулос і адвокат Алекс ван дер Зваан. Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Трамп повністю помилував Джорджа Пападопулоса... Примітно, що Мюллер у своєму звіті заявив, що не виявив доказів змови у зв'язку зі спробами Росії втрутитися у вибори. Проте група спецрадника все ж пред'явила пану Пападопулосу звинувачення в цьому злочині, пов'язаному з процесом", – вказано в заяві.

Підкреслюється, що помилував президент і Алекса ван дер Зваана. Адвоката було засуджено за брехню слідчим щодо контактів із чиновником у передвиборчій кампанії 2016 року.

"Алекс ван дер Зваан, нідерландський зять російського мільярдера Германа Хана. Він був засуджений до 30 днів тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі $20 тисяч за брехню слідчим спецпрокурора США Роберта Мюллера про контакти з офіційним обличчям кампанії Трампа 2016 року", – йдеться в повідомленні.

Серед помилуваних також два експредставники Республіканської партії: Дункан Хантер, який визнав себе винним у зловживанні коштами передвиборчої кампанії, і Кріс Коллінз, засуджений за змову з метою вчинення шахрайства з цінними паперами та брехні ФБР.

Всього Трамп оголосив про помилування 15 осіб і частково або повністю пом'якшив вироки ще п'ятьом. Імена інших: Альфонсо Коста, Альфред Лі Крам, Крістал Муньос, Тиніс Ніколь Холл, Джудіт Негрон, Стів Стокман, Ігнасіо Рамос, Хосе Компеан, Ніколас Слаттен, Пол Слау, Еван Ліберті, Дастін Херд, Велдон Ангелос, Філіп Лайман, Отіс Гордон, Філіп Есформес.

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