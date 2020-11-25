Трамп помилував ексрадника Флінна, який брехав ФБР про контакти з Росією

Президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, який зізнався, що брехав ФБР про свої контакти з російським послом.

У середу, 25 листопада, глава держави написав у Twitter, що у сім'ї генерала буде "фантастичний" День подяки.

"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Флінна. Мої вітання Флинну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде фантастичний День подяки", – зазначив Трамп.

Twitter Дональда Трампа.

Зі свого боку Флінн прокоментував це рішення віршем з Біблії (Єремії 1:19), в якому сказано: "Вони воюватимуть проти тебе, та не переможуть, бо я з тобою і врятую тебе, – слово Господнє".

Twitter Майкла Флінна.

Як зазначає ВВС. Флінн є найбільш високопоставленим колишнім членом адміністрації Трампа, якому вдалося уникнути покарання.

Нагадаємо, що він був четвертим представником передвиборної команди Трампа, проти яких велося розслідування про втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня 2017 року спецпрокурор США висунув офіційні обвинувачення Майклу Флінну. за підозрою в дачі неправдивих свідчень ФБР щодо його контактів з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком. За даними слідства, Флінн приховав інформацію про те, що обговорював з Кисляком санкції США проти Росії. Незабаром Флінн зізнався, що дійсно брехав.

У березні 2020 року стало відомо, що Міністерство юстиції США припинило кримінальну справу проти Флінна, яка була відкрита для перевірки розслідування щодо генерала.

У червні апеляційний суд повністю закрив справу, поставивши крапку в цьому резонансному розслідуванні.