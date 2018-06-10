Трамп покликав Росію назад у G7: Путін відповів

Президент Росії Владіімр Путін запевнив, що його країна нібито і не виходила зі складу G8.

Така заява прозвучала на прес-конференції в Циндао за підсумками саміту Шанхайської організації співпраці, передає "Інтерфакс".

"Що стосується повернення Росії в "сімку" - "вісімку" - ми з неї не виходили. Колеги відмовилися приїжджати в Російську Федерацію з відомих причин. Будь ласка, ми будемо раді бачити всіх у Москві", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в рамках саміту в Канаді президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.