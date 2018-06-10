УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Трамп покликав Росію назад у G7: Путін відповів

1.7тЧитати новину російською

Президент Росії Владіімр Путін запевнив, що його країна нібито і не виходила зі складу G8.

Така заява прозвучала на прес-конференції в Циндао за підсумками саміту Шанхайської організації співпраці, передає "Інтерфакс".

"Що стосується повернення Росії в "сімку" - "вісімку" - ми з неї не виходили. Колеги відмовилися приїжджати в Російську Федерацію з відомих причин. Будь ласка, ми будемо раді бачити всіх у Москві", - заявив він.

Новини
"Я сподіваюся!" Путін раптом заявив про "зацікавленість" Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в рамках саміту в Канаді президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Читайте всі новини по темі "саміт G7" на сайті "Обозреватель".

Тема
саміт G7
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги