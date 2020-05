Президент США Дональд Трамп заявив, що країна розробляє "супер-пупер ракету", яка швидша за аналоги в 17 разів.

Про це американський глава сказав у п'ятницю, 15 травня, на церемонії представлення нового прапора Космічних сил, передає The Hill.

"Я називаю це супер-пупер-ракетою. І я чув нещодавно, що вона в 17 разів швидше тих, що є зараз, якщо брати для порівняння найшвидшу ракету, яка зараз є в наявності", – сказав Трамп.

Він зазначив, що в Росії розробляються ракети, які в п'ять разів швидші, а в Китаї – в п'ять або шість разів.

"У нас же – в 17 разів швидша, і цей проєкт тільки що отримав зелене світло... Це найшвидша ракета в світі, майже втричі швидша [від російської або китайської]", – підкреслив Трамп.

Зазначимо, військовий експерт із Росії, головний редактор журналу "Арсенал Отечества" Віктор Мураховський заявив ТАСС, що ракета, про яку говорив Трамп – це гіперзвукова AGM-183A, яку розробляють ВВС США.

"Вона, за їхніми розрахунками, повинна розвивати максимальну швидкість до 20 Махів, її оціночна дальність стрільби складе близько 900 км", – розповів Мураховський. Росіянин стверджує, що "великого прориву тут немає".

"По суті, це аеробалістична ракета, що стартує з повітряного носія. Вона розганяється твердопаливною ступінню, а далі летить сам гіперзвукової блок балістичною траєкторією", – сказав він.

Відео заходу:

#BREAKING : President @realDonaldTrump leads first unfurling the flag of the United States Space Force ( @SpaceForceDoD ).



The flag will stand in the Oval Office alongside other service branch flags. pic.twitter.com/rpReDs5fv5