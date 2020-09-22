Трамп похвалився "супер-пупер" ракетами та обмовився. Відео

Олексій Тітофф Світ 10:37, 22.09.2020 Оновлено: 10:45, 22.09.2020

Президент США Дональд Трамп сказав, що називає гіперзвукові ракети "супер-пупер" для простоти розуміння.

"Це гіперзвукові ракети. Я їх називаю "супер-пупер", оскільки людям це легше зрозуміти, ніж гіперзвукові", – сказав глава Білого дому під час виступу перед американцями.

Додамо, що Трамп також обмовився, назвавши гіперзвукові ракети "гідрозвуковими".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Штати розробляють "супер-пупер ракету", яка швидша за аналоги в 17 разів. Він наголосив, що новітні гіперзвукові ракети з відстані 1600 км зможуть уразити ціль діаметром 70 сантиметрів.

Пізніше Трамп звинуватив Росію у викраденні технології гіперзвукової зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін заявив, що його країна володіє сучасною зброєю, якої "немає ні в кого у світі" – ракетним комплексом "Авангард".

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