Трамп похвалився новою скандальною "антискелелазною" стіною: фотофакт

Президент США Дональд Трамп похвалився в мережі фотографією стіни на кордоні з Мексикою, що є однією з головних тем обговорень серед американців.

Пост у Twitter він опублікував у відповідь на звинувачення в невиконанні передвиборних обіцянок. Трамп зазначив, що велику ділянку вже реконструювали й активно використовують.

"Фейкові ЗМІ постійно стверджують, що ми не побудували нової стіни. Нижче секція, яку тільки-но завершили на кордоні. Антиальпіністська функція включена. Дуже висока, сильна і красива!" – написав американський лідер.

Нагадаємо, раніше Трамп скасував поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі через розбіжності всередині країни щодо безпеки кордону. Ситуацію, що склалася, він назвав "гуманітарною кризою".

The Fake News Media keeps saying we have not built any NEW WALL. Below is a section just completed on the Border. Anti-climbing feature included. Very high, strong and beautiful! Also, many miles already renovated and in service! pic.twitter.com/UAAGXl5Byr