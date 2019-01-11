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Трамп похвалився новою скандальною "антискелелазною" стіною: фотофакт

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Президент США Дональд Трамп похвалився в мережі фотографією стіни на кордоні з Мексикою, що є однією з головних тем обговорень серед американців.

Пост у Twitter він опублікував у відповідь на звинувачення в невиконанні передвиборних обіцянок. Трамп зазначив, що велику ділянку вже реконструювали й активно використовують.

"Фейкові ЗМІ постійно стверджують, що ми не побудували нової стіни. Нижче секція, яку тільки-но завершили на кордоні. Антиальпіністська функція включена. Дуже висока, сильна і красива!" – написав американський лідер.

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"Антискелелазна" стіна

"Антискелелазна" стіна

Нагадаємо, раніше Трамп скасував поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі через розбіжності всередині країни щодо безпеки кордону. Ситуацію, що склалася, він назвав "гуманітарною кризою".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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