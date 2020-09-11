Трамп похвалився наявністю нікому невідомої ядерної зброї в США

Карина Бондаренко Світ 07:43, 11.09.2020

Президент Дональд Трамп заявив, що у США є ядерне озброєння, про яке ніхто не знає.

За його словами, ядерний потенціал штатів знаходиться в кращій формі за останні десятиліття, передає пресслужба Білого дому.

"У нас є нові ракети. І, чесно кажучи, наш ядерний потенціал, ми повинні сподіватися, що нам ніколи не доведеться його використовувати, але наш ядерний потенціал зараз знаходиться в кращій формі за останні десятиліття. У нас є системи, про які ніхто не знає. Чесно кажучи, буде краще, якщо так і залишиться. У нас є неймовірні системи", – похвалився Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік дію указу, що передбачає односторонні санкції відносно іноземних організацій і осіб за втручання в хід американських виборів.

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