Американський лідер Дональд Трамп заявив, що новітні гіперзвукові ракети США з відстані 1600 км зможуть уразити ціль діаметром 70 сантиметрів.

Про це він розповів, виступаючи перед випускниками військової академії Вест Пойнт в штаті Нью-Йорк. Трансляція його виступу ведеться на YouTube-каналі Білого дому (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами Трампа, ракета рухається в 17 разів швидше найшвидшої ракети в світі. Він також розповів про будівництво нових кораблів, реактивних винищувачів, вертольотів, танків і реактивних ракет. Однак голова держави не уточнив, коли буде готова новітня гіперзвукова ракета.

Трамп похвалився "найшвидшою у світі" ракетою США Кадр з відео

В кінці травня Трамп також оголосив, що у США незабаром з'являться "найбільші озброєння" в історії.

"Скоро ми висадимося на Марсі, і у нас будуть найбільші озброєння", – заявив Трамп.

За його словами, він вже ознайомився з розробками. Однак американський лідер не став розповідати, про який тип нових озброєнь йдеться.

В середині травня американський лідер заявляв, що країна створює "неймовірну" військову техніку небаченого раніше рівня. Він пояснив, у США немає вибору, їм доводиться це робити, враховуючи противників держави.

"Якщо ви чули, у Росії ракети, які в п'ять разів швидше, Китай працює над ракетами, які швидше в п'ять або шість разів", – резюмував Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з гіперзвуковою ракетою США сталася надзвичайна подія під час випробувань. Вона мало не полетіла у вільний політ.