Трамп похвалився хорошими відносинами з Путіним, але нагадав про жорсткість

Президент США Дональд Трамп вважає, що у його країни "дуже хороші відносини" з Росією.

Про це глава Білого Дому заявив на суботньому брифінгу для журналістів, передає ТАСС. Трампу було поставлено питання про те, чи намагаються "противники Штатів" такі як КНДР, Росія, Китай та Іран, скористатися ситуацією з коронавірусом на шкоду Сполученим Штатам, перешкоджаючи здійсненню політики Вашингтона й створюючи військову напруженість

"Я цього не бачу. Ні, я цього не бачу. У нас дуже хороші відносини з Росією, ми працювали разом над нафтовою угодою", – відповів Трамп.

"Я працював над цим з (президентом РФ Володимиром) Путіним та королем (Саудівської Аравії Сальманом бен Абдель Азізом Аль Саудом). Президент Путін поводився як справжній джентльмен, й було дуже важливо зробити це (укласти угоду – прим.)", – додав господар Білого дому.

Дональд Трамп

При цьому він нагадав про санкції, які Вашингтон раніше вводив щодо Москви. "Ніхто не поводився жорсткіше по відношенню до Путіна, ніж я. Подивіться на санкції, подивіться, що я зробив з їх газопроводом до Європи (проєкт "Північний потік – 2" – прим.), ніхто навіть не знав про нього, я розкрив це, й тепер всі говорять про нього", – стверджував Трамп.

"Але в той же час у мене дуже хороші стосунки з Путіним, я зміг укласти угоду з Росією та Саудівською Аравією, а також з ОПЕК+", – додав він. За словами Трампа, ця угода врятує американську нафтову промисловість і робочі місця в Сполучених Штатах.

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