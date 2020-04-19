Головна Новини
19 квітня • оновлено в 08:21
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Трамп похвалився хорошими відносинами з Путіним, але нагадав про жорсткість

304
Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп вважає, що у його країни "дуже хороші відносини" з Росією.

Про це глава Білого Дому заявив на суботньому брифінгу для журналістів, передає ТАСС. Трампу було поставлено питання про те, чи намагаються "противники Штатів" такі як КНДР, Росія, Китай та Іран, скористатися ситуацією з коронавірусом на шкоду Сполученим Штатам, перешкоджаючи здійсненню політики Вашингтона й створюючи військову напруженість

"Я цього не бачу. Ні, я цього не бачу. У нас дуже хороші відносини з Росією, ми працювали разом над нафтовою угодою", – відповів Трамп.

"Я працював над цим з (президентом РФ Володимиром) Путіним та королем (Саудівської Аравії Сальманом бен Абдель Азізом Аль Саудом). Президент Путін поводився як справжній джентльмен, й було дуже важливо зробити це (укласти угоду – прим.)", – додав господар Білого дому.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

При цьому він нагадав про санкції, які Вашингтон раніше вводив щодо Москви. "Ніхто не поводився жорсткіше по відношенню до Путіна, ніж я. Подивіться на санкції, подивіться, що я зробив з їх газопроводом до Європи (проєкт "Північний потік – 2" – прим.), ніхто навіть не знав про нього, я розкрив це, й тепер всі говорять про нього", – стверджував Трамп.

"Але в той же час у мене дуже хороші стосунки з Путіним, я зміг укласти угоду з Росією та Саудівською Аравією, а також з ОПЕК+", – додав він. За словами Трампа, ця угода врятує американську нафтову промисловість і робочі місця в Сполучених Штатах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ціни на нафту в американській нафтовій столиці наближаються до нуля. Покупці в Техасі, у місці народження сланцевої революції, пропонують всього 2 долари за барель для деяких нафтових потоків, що є різким зниженням у порівнянні з місяцем тому.

  • Країни ОПЕК + домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

  • У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,3 мільйонів осіб, загинули – понад 155 тисяч.

  • Ізраїль вирішив послабити карантин: що дозволять в першу чергу.

  • Вчені вирахували дату, коли в Україні буде пік коронавірусу.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги