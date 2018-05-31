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Трамп похвалився фото з Кім Кардашьян

2.3тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп показав у мережі спільне фото з фотомоделлю і актрисою Кім Кардашьян.

Про зустріч американський президент повідомив у своєму Twitter.

На знімку вони зображені в Овальному кабінеті: Трамп сидить за столом, при цьому Кардашьян стоїть біля його правого плеча.

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Глава США уточнив, що вони обговорювали тюремну реформу і винесення вироків.

Як відомо, Кардашьян виступає за помилування засудженої за зберігання наркотиків 62-річної жінки. Телезірка почала добиватися амністії Еліс Джонсон у жовтні 2017 року, коли дізналася про її долю з Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Кардашьян здивувала публіку своєю появою в громадському місці практично в одній білизні.

Особи
Дональд ТрампКім Кардашьян
Місце
США
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