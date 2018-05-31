Трамп похвалився фото з Кім Кардашьян

Президент США Дональд Трамп показав у мережі спільне фото з фотомоделлю і актрисою Кім Кардашьян.

Про зустріч американський президент повідомив у своєму Twitter.

На знімку вони зображені в Овальному кабінеті: Трамп сидить за столом, при цьому Кардашьян стоїть біля його правого плеча.

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Глава США уточнив, що вони обговорювали тюремну реформу і винесення вироків.

У відповіді Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2018 р

Як відомо, Кардашьян виступає за помилування засудженої за зберігання наркотиків 62-річної жінки. Телезірка почала добиватися амністії Еліс Джонсон у жовтні 2017 року, коли дізналася про її долю з Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Кардашьян здивувала публіку своєю появою в громадському місці практично в одній білизні.