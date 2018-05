Трамп похвалився фото з Кім Кардашьян

Президент США Дональд Трамп показав у мережі спільне фото з фотомоделлю і актрисою Кім Кардашьян.

Про зустріч американський президент повідомив у своєму Twitter.

На знімку вони зображені в Овальному кабінеті: Трамп сидить за столом, при цьому Кардашьян стоїть біля його правого плеча.

Глава США уточнив, що вони обговорювали тюремну реформу і винесення вироків.

У відповіді Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF