Трамп похвалився допомогою для України і "захистом" від Росії

Мирослав Семенюк Світ 10:11, 10.10.2020 Оновлено: 11:10, 10.10.2020

Президент США Дональд Трамп вважає, що він, на відміну від свого попередника Барака Обами, дуже багато зробив для України.

Як заявив він в ефірі радіопрограми The Rush Limbaugh Show, його заходи щодо стримування Росії також істотніші.

"Ніхто не проводив щодо Росії більш жорстку політику, ніж я. Я домігся того, щоб витрати НАТО на оборону від Росії були збільшені. Я вказав на проблему з газопроводом "Північний потік-2" і заявив Німеччині: ви платите Росії мільярди доларів, а ми захищаємо вас від Росії, що за угоду ви уклали?" – сказав Трамп.

Він додав, що надав протитанкові комплекси Україні, тоді як адміністрація Обами "поставляла туди подушки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Це дозволить ЗСУ отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети.

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