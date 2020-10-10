Трамп похвалився допомогою для України і "захистом" від Росії
Трамп заявив, що ніхто не проводив щодо Росії більш жорстку політику, ніж він
Він домігся того, щоб витрати НАТО на оборону від РФ були збільшені
Також президент США нагадав, що надав протитанкові комплекси Україні
Президент США Дональд Трамп вважає, що він, на відміну від свого попередника Барака Обами, дуже багато зробив для України.
Як заявив він в ефірі радіопрограми The Rush Limbaugh Show, його заходи щодо стримування Росії також істотніші.
"Ніхто не проводив щодо Росії більш жорстку політику, ніж я. Я домігся того, щоб витрати НАТО на оборону від Росії були збільшені. Я вказав на проблему з газопроводом "Північний потік-2" і заявив Німеччині: ви платите Росії мільярди доларів, а ми захищаємо вас від Росії, що за угоду ви уклали?" – сказав Трамп.
Він додав, що надав протитанкові комплекси Україні, тоді як адміністрація Обами "поставляла туди подушки".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Це дозволить ЗСУ отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети.