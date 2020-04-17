Президент США Дональд Трамп звинуватив Всесвітню організацію охорони здоров'я в ігноруванні повідомлень із Тайваню, що попереджували про передачу коронавірусу COVID-19 від людини до людини.

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Відповідну заяву американський глава зробив у п'ятницю, 17 квітня, на своїй сторінці в Twitter. Трамп процитував Ланхе Чен, співробітника Інституту Гувера при Стенфордському університеті.

"Чому ВООЗ не звертала уваги на електронний лист від тайваньських чиновників у кінці грудня, який попереджав їх про те, що коронавірус може передаватися між людьми?" – написав Трамп.

Він додав, що організація робила кілька "неточних або таких, що вводять в оману", заяв про хворобу в січні та лютому.

Дональд Трамп і Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВООЗ Колаж

У Daily Mail зазначили, що ВООЗ і Тайвань активно обговорюють електронну пошту, згадану президентом США у Twitter.

Тайвань не є членом ВООЗ через заперечення з боку Китаю, який стверджує, що острів є його власним, і вважає, що він не має права на членство в міжнародних органах.

Такий підхід, як стверджує влада Тайваню, позбавив організацію своєчасної інформації про боротьбу з новим вірусом. Тайвань також звинуватив ВООЗ у тому, що вона ігнорувала його повідомлення на початку пандемії.

Так, минулого місяця Тайвань заявив, що не отримав відповіді від ВООЗ на запит від 31 грудня про надання інформації про спалах у центральному місті Китаю Ухань, зокрема про те, чи може хвороба передаватися між людьми.

ВООЗ стверджує, що в отриманому електронному листі нічого не йшлося про передачу вірусу від людини до людини.

У суботу в Тайбеї, столиці Тайваню, міністр охорони здоров'я Чень Ши-чун процитував текст листа від 31 грудня, який уряд відправив ВООЗ:

"Сьогоднішні новинні ресурси показують, що щонайменше сім випадків атипової пневмонії були зареєстровані в Ухані, Китай. Їх органи охорони здоров'я відповіли засобам масової інформації, що вважається, що ці випадки не є ГРВІ, однак зразки все ще перебувають на розгляді, і випадки [пацієнти] були ізольовані для лікування. Я був би дуже вдячний, якби ви мали відповідну інформацію, щоб поділитися з нами".

Міністр охорони здоров'я також сказав, що будь-який медичний працівник знатиме обставини, що вимагають ізоляції, і додав, що ВООЗ бореться саме за це формулювання, заявляючи, що в листі нібито не йшлося про передачу вірусу між людьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.