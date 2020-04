Президент США Дональд Трамп звинуватив Всесвітню організацію охорони здоров'я в ігноруванні повідомлень із Тайваню, що попереджували про передачу коронавірусу COVID-19 від людини до людини.

Відповідну заяву американський глава зробив у п'ятницю, 17 квітня, на своїй сторінці в Twitter. Трамп процитував Ланхе Чен, співробітника Інституту Гувера при Стенфордському університеті.

"Чому ВООЗ не звертала уваги на електронний лист від тайваньських чиновників у кінці грудня, який попереджав їх про те, що коронавірус може передаватися між людьми?" – написав Трамп.

Він додав, що організація робила кілька "неточних або таких, що вводять в оману", заяв про хворобу в січні та лютому.

У Daily Mail зазначили, що ВООЗ і Тайвань активно обговорюють електронну пошту, згадану президентом США у Twitter.

Тайвань не є членом ВООЗ через заперечення з боку Китаю, який стверджує, що острів є його власним, і вважає, що він не має права на членство в міжнародних органах.

Такий підхід, як стверджує влада Тайваню, позбавив організацію своєчасної інформації про боротьбу з новим вірусом. Тайвань також звинуватив ВООЗ у тому, що вона ігнорувала його повідомлення на початку пандемії.

Так, минулого місяця Тайвань заявив, що не отримав відповіді від ВООЗ на запит від 31 грудня про надання інформації про спалах у центральному місті Китаю Ухань, зокрема про те, чи може хвороба передаватися між людьми.

ВООЗ стверджує, що в отриманому електронному листі нічого не йшлося про передачу вірусу від людини до людини.

У суботу в Тайбеї, столиці Тайваню, міністр охорони здоров'я Чень Ши-чун процитував текст листа від 31 грудня, який уряд відправив ВООЗ:

"Сьогоднішні новинні ресурси показують, що щонайменше сім випадків атипової пневмонії були зареєстровані в Ухані, Китай. Їх органи охорони здоров'я відповіли засобам масової інформації, що вважається, що ці випадки не є ГРВІ, однак зразки все ще перебувають на розгляді, і випадки [пацієнти] були ізольовані для лікування. Я був би дуже вдячний, якби ви мали відповідну інформацію, щоб поділитися з нами".

Міністр охорони здоров'я також сказав, що будь-який медичний працівник знатиме обставини, що вимагають ізоляції, і додав, що ВООЗ бореться саме за це формулювання, заявляючи, що в листі нібито не йшлося про передачу вірусу між людьми.

.... in January and February, as the Virus spread globally? Why did the WHO wait as long as it did to take decisive action? Lanhee Chen, Hoover Institution Fellow @FoxNews