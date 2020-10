Трамп після хвороби станцював перед виборцями. Відео

Президент США Дональд Трамп вперше після хвороби COVID-19 виступив перед своїми виборцями в Сенфорді, штату Флорида, а потім станцював перед ними.

Відеозапис з його танцем під відому пісню YMCA у виконанні групи Village People опублікували в соціальних мережах (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Глава держави заявив, що він радий повернутися в свій рідний штат. Також він сказав, що почуває себе чудово і готовий всіх розцілувати.

Pause the dancing Trump video at 13 seconds and look next to the stage.



There's a second Trump. pic.twitter.com/NSF2AtUzWK