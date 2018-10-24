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Трамп підтвердив можливість нової зустрічі з Путіним

3.6тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп підтвердив можливість того, що він зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним 11 листопада, в Парижі на заході на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни.

"Я думаю, що, ймовірно, ми зустрінемося", - сказав глава Білого дому, коментуючи свою заплановану поїздку в Париж, передає Reuters.

Однак Трамп підкреслив, що поки є тільки попередні домовленості, і підготовкою зустрічі ще навіть не займалися.

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"Зустріч ще не організована. Ймовірно... це буде зроблено", - додав він.

Нагадаємо, попередній раз Путін і Трамп проводили переговори 16 липня в Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РФ виступив з пропозицією про зустріч з Трампом під час переговорів з помічником американського лідера Джоном Болтоном.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Какцапы,вы реальные долбоебы,одно и тоже,сутками на пролет печатаете,только слова местами меняете.Если Трампа с лилипутином и происходит встреча,значит для какцапа,это решается судьба Украины,а вы не задумывались может решается,именно ваша судьба на рассеи.
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Автандилов Иван
Автандилов Иван
Хохловыблядки! Вот именно на таких встречах решается судьбинушка вашей вонючей недостраны-хохлосрани)))
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Moxov Alexandr
Moxov Alexandr
как можно верить в такое))))
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