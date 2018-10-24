Трамп підтвердив можливість нової зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп підтвердив можливість того, що він зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним 11 листопада, в Парижі на заході на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни.

"Я думаю, що, ймовірно, ми зустрінемося", - сказав глава Білого дому, коментуючи свою заплановану поїздку в Париж, передає Reuters.

Однак Трамп підкреслив, що поки є тільки попередні домовленості, і підготовкою зустрічі ще навіть не займалися.

"Зустріч ще не організована. Ймовірно... це буде зроблено", - додав він.

Нагадаємо, попередній раз Путін і Трамп проводили переговори 16 липня в Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РФ виступив з пропозицією про зустріч з Трампом під час переговорів з помічником американського лідера Джоном Болтоном.