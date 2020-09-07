Трамп підтримав відмову від "Північного потоку-2" через Навального

Борис Бондар Світ 22:34, 7.09.2020 Оновлено: 23:01, 7.09.2020

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відмови від закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2" після інциденту з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Свою позицію з приводу "Північного потоку-2" Трамп висловив під час пресконференції. Він наголосив, що виступав проти цього проєкту і до історії з Навальним.

"Звичайно, так", – сказав президент, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи згоден він підтримати відмову від російського проєкту після того, що трапилося з Навальним.

Він зазначив, що завжди виступав проти "Північного потоку-2", оскільки "США захищають Німеччину від Росії".

"Та ви й не чули про "Північний потік-2" доти, поки Трамп не прийшов", – заявив він.

Також Трамп припустив, що Німеччина не готова відмовитися від завершення будівництва газопроводу, оскільки перебуває у слабкому становищі.

"Вони відмовляються від вугілля і ядерної енергетики. Вони ставлять себе в дуже погане становище", – сказав президент США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • санкції США вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі, що брали участь у будівництві "Північного потоку-2". У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден.

  • 4 вересня стало відомо, що німецькі політики почали міняти ставлення до співпраці з Росією і спільного проєкту "Північний потік-2" після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

  • Президент США Дональд Трамп на передвиборній зустрічі з прихильниками знову розкритикував російський газопровід в обхід України "Північний потік-2". Він наголосив, що Берлін платить Москві "мільярди доларів за новенький газопровід".

  • Кандидат на пост лідера правлячої партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц запропонував на два роки заморозити будівництво "Північного потоку-2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Україна звернулася до Росії через провокації "Л/ДНР" – Офіс Зеленського

У Путіна зажадали дотримання перемир'я після загострення на Донбасі

Військовий корабель Франції "знешкодив" російські С-400 в Криму

Кучма, Литвин, Богатирьова: журналісти розкрили сусідів Зеленського в Конча-Заспі. Відео

"Врізався й кинув помирати!" На Дніпропетровщині намагаються зам'яти справу про скандальну VIP-аварію