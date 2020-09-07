Трамп підтримав відмову від "Північного потоку-2" через Навального

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відмови від закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2" після інциденту з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Свою позицію з приводу "Північного потоку-2" Трамп висловив під час пресконференції. Він наголосив, що виступав проти цього проєкту і до історії з Навальним.

"Звичайно, так", – сказав президент, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи згоден він підтримати відмову від російського проєкту після того, що трапилося з Навальним.

Він зазначив, що завжди виступав проти "Північного потоку-2", оскільки "США захищають Німеччину від Росії".

"Та ви й не чули про "Північний потік-2" доти, поки Трамп не прийшов", – заявив він.

Також Трамп припустив, що Німеччина не готова відмовитися від завершення будівництва газопроводу, оскільки перебуває у слабкому становищі.

"Вони відмовляються від вугілля і ядерної енергетики. Вони ставлять себе в дуже погане становище", – сказав президент США.

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