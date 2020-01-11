"Ваша сміливість надихає": Трамп підтримав протести в Ірані

Глава США Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, які розгорнулися щонайменше в 6 містах країни після офіційного зізнання влади в збиванні українського літака Boeing 737.

Про це президент написав на своїй сторінці в Twitter в суботу, 11 січня.

"Відважному іранському народу, який страждає: я підтримую вас від самого початку свого президентства, і мій уряд буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами", – заявив Трамп.

"Ваша сміливість надихає", – додав він. Зазначимо, що американський лідер публікував своє повідомлення на мові фарсі.

Ілюстрація Колаж

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستادهام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Також Трамп написав, що "світ дивиться" на ситуацію в Ірані. "Не може бути ні чергової бійні мирних демонстрантів, ні відключення інтернету", – підкреслив він.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Нагадаємо: мітинги переросли в сутички з копами, і правоохоронці застосували силу і сльозогінний газ. Крім того, сили безпеки Ірану відкрили вогонь по мирних демонстрантах перед університетом Аміра Кабіра. У хід пішли світлошумові гранати.

Як писав OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані повідомив, що шкодує про трагедію з літаком та висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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