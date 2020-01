"Ваша сміливість надихає": Трамп підтримав протести в Ірані

Глава США Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, які розгорнулися щонайменше в 6 містах країни після офіційного зізнання влади в збиванні українського літака Boeing 737.

Про це президент написав на своїй сторінці в Twitter в суботу, 11 січня.

"Відважному іранському народу, який страждає: я підтримую вас від самого початку свого президентства, і мій уряд буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами", – заявив Трамп.

"Ваша сміливість надихає", – додав він. Зазначимо, що американський лідер публікував своє повідомлення на мові фарсі.

Також Трамп написав, що "світ дивиться" на ситуацію в Ірані. "Не може бути ні чергової бійні мирних демонстрантів, ні відключення інтернету", – підкреслив він.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.