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12 січня • оновлено в 00:37
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"Ваша сміливість надихає": Трамп підтримав протести в Ірані

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Глава США Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, які розгорнулися щонайменше в 6 містах країни після офіційного зізнання влади в збиванні українського літака Boeing 737.

Про це президент написав на своїй сторінці в Twitter в суботу, 11 січня.

"Відважному іранському народу, який страждає: я підтримую вас від самого початку свого президентства, і мій уряд буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами", – заявив Трамп.

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"Ваша сміливість надихає", – додав він. Зазначимо, що американський лідер публікував своє повідомлення на мові фарсі.

Ілюстрація

Ілюстрація

Колаж

Також Трамп написав, що "світ дивиться" на ситуацію в Ірані. "Не може бути ні чергової бійні мирних демонстрантів, ні відключення інтернету", – підкреслив він.

Нагадаємо: мітинги переросли в сутички з копами, і правоохоронці застосували силу і сльозогінний газ. Крім того, сили безпеки Ірану відкрили вогонь по мирних демонстрантах перед університетом Аміра Кабіра. У хід пішли світлошумові гранати.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Дональд Трамп
Місце
Іран
Теги
протест розбився літак МАУ
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