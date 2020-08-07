Трамп підписав указ про заборону TikTok: сервіс визнали загрозою для США

Президент США Дональд Трамп підписав указ "Про боротьбу з загрозою TikTok" і подібний указ про протистояння "загрозі" китайського мобільного додатка WeChat.

Про це інформує Білий дім. Згідно з наказом, американські фірми повинні припинити будь-які угоди з компаніями протягом 45 днів. Як зазначається, поширення в США мобільних додатків, створених китайськими компаніями, "загрожує національній безпеці, політиці і економіці Сполучених Штатів".

У документі говориться, що TikTok автоматично забирає велику кількість даних від користувачів, в тому числі відомості про місцезнаходження та історію пошуку. У Білому домі вважають, що така ситуація може призвести до того, що Компартія КНР буде володіти персональними даними громадян США.

Американський лідер також звинуватив сервіс в цензурі контенту, який суперечить установкам китайської компартії.

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