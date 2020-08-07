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Трамп підписав указ про заборону TikTok: сервіс визнали загрозою для США

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Світ
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Трамп підписав указ про заборону TikTok: сервіс визнали загрозою для США

Трамп підписав указ про заборону TikTok.

Президент США Дональд Трамп підписав указ "Про боротьбу з загрозою TikTok" і подібний указ про протистояння "загрозі" китайського мобільного додатка WeChat.

Про це інформує Білий дім. Згідно з наказом, американські фірми повинні припинити будь-які угоди з компаніями протягом 45 днів. Як зазначається, поширення в США мобільних додатків, створених китайськими компаніями, "загрожує національній безпеці, політиці і економіці Сполучених Штатів".

У документі говориться, що TikTok автоматично забирає велику кількість даних від користувачів, в тому числі відомості про місцезнаходження та історію пошуку. У Білому домі вважають, що така ситуація може призвести до того, що Компартія КНР буде володіти персональними даними громадян США.

Американський лідер також звинуватив сервіс в цензурі контенту, який суперечить установкам китайської компартії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • Трамп оголосив, що робота програми TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня воно не буде продано американській компанії.

  • 3 серпня Microsoft почала переговори з Білим домом, щоб перешкодити адміністрації Трампа заборонити TikTok.

  • У Пекіні різко розкритикували американську адміністрацію за тиск на соцмережу, назвавши ситуацію c TikTok відкритим залякуванням.

  • Раніше в США заявили, що в найближчі дні введуть додаткові заходи боротьби з загрозами національній безпеці з боку китайського програмного забезпечення.

СШАTikTokДональд Трамп
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