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ПолітикаЕкономіка

Трамп підписав оборонний бюджет США: що отримає Україна

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Президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджет країни на 2019 рік на потреби національної оборони.

Документ, розміщений на сайті Адміністрації американського президента, передбачає загальний обсяг "оборонного" кошторису в розмірі $716 млрд.

У документі також передбачається виділення Пентагону $250 млн для надання Україні оборонної допомоги.

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Як повідомили в Посольстві України в США, документ передбачає поставки українській армії летального озброєння.

Нагадаємо, 27 липня Конгрес США прийняв оборонний бюджет країни на 2019 фінансовий рік. На летальне озброєння для ЗСУ планується витратити $ 50 млн. Також буде надана допомога в питаннях кібербезпеки.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Об'єкт
зброя
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Валевич Борис
Валевич Борис
Все что не дадут - все ударим по Москве
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
На 200мил проведут операций на хохлядские языки. Сделают их более длинными и шершавыми.
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