Трамп підписав оборонний бюджет США: що отримає Україна

Президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджет країни на 2019 рік на потреби національної оборони.

Документ, розміщений на сайті Адміністрації американського президента, передбачає загальний обсяг "оборонного" кошторису в розмірі $716 млрд.

У документі також передбачається виділення Пентагону $250 млн для надання Україні оборонної допомоги.

Як повідомили в Посольстві України в США, документ передбачає поставки українській армії летального озброєння.

Нагадаємо, 27 липня Конгрес США прийняв оборонний бюджет країни на 2019 фінансовий рік. На летальне озброєння для ЗСУ планується витратити $ 50 млн. Також буде надана допомога в питаннях кібербезпеки.