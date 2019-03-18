Трамп перепостив статтю про причетність НАБУ до дискредитації його виборчого штабу

Глава США Дональд Трамп перепостив в Twitter статтю, в якій йдеться про те, що НАБУ нібито допомагало штабу Хіларі Клінтон дискредитувати Пола Манафорта, який є колишнім главою виборчого штабу Трампа.

У статті є аудіозапис людини, зі схожим на Артема Ситника голосом, яка стверджує, що "допомагала Хіларі" в тих подіях. На це звернув увагу народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Так Трамп ретвітнув посилання на статтю, де розповідається про вибори президента США в 2016 році.

"Мова йде про те, як тодішні американські державні посадовці використали Національне антикорупційне бюро для того, щоб завдати медіа-удару по штабу Трампа в інтересах його конкурентки Клінтон. В посиланні, котре поширив Трамп, є аудіозапис людини, схожої голосом на Артема Ситника, котра стверджує, що "допомагала Хіларі" у тих подіях", — повідомив Луценко.

"Я вважаю, потрібно розігнати цю дуже дорогу для українських платників податків контору, котра втонула у корупції та політичних інтригах. Так само, слід раз і назавжди забути про всіх тих високооплачуваних "антикорупційних активістів", котрі тоді працювали піар-обслугою Ситника. Має ж хтось відповісти за обман суспільства", - підсумував Луценко.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України Борислав Розенблат заявив, що глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник міг втручатися у виборчий процес президента США в 2016 році на користь кандидата Хілларі Клінтон.

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