Напередодні Різдва Трамп видав укази про помилування ще 26 осіб. Примітно, що в числі помилуваних є і колишній керівник передвиборного штабу Трампа в 2016 році Пол Манафорт, який відбуває в США семирічний тюремний термін. Правда вже в умовах домашнього арешту. Який став всенародно відомим в Україні восени 2016 роки як особистий політтехнолог Януковича і фігурант "амбарної книги партії регіонів".

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Кстати, обнародование этих данных американским СМИ в самый разгар предвыборной гонки в США стоило не только седых волос экс-президенту Порошенко, но и времени и усилий даже на мимолетную встречу с Трампом в Белом доме.

Ну а Украина после этого для Трампа стала ассоциироваться со сплошным кошмаром лично для себя. И если бы не двухпартийная поддержка в Конгрессе, кто знает, чем бы отплатил Трамп в итоге за такую "услугу".

Кроме того, Трамп помиловал своего многолетнего друга и советника по выборам в 2016 году Роджера Стоуна. И его так же, как и Манафорта, подозревали в связях с Кремлем. Манафорт, кстати, пришел ему на смену в избирательный штаб. Их также объединяет и то, что они стали самыми "крупными рыбами", которых удалось посадить за решетку спецпрокурору Мюллеру в ходе своего длительного расследования.

Ранее Трамп отменил тюремный срок, к которому был приговорен Стоун, теперь он полностью помиловал своего друга, координировавшего в 2016 году публиканцию в WikiLeaks похищенных российской разведкой документов Хиллари Клинтон и руководителя ее предвыборного штаба. А затем был уличен во лжи под присягой в Конгрессе, давая показания по этому делу.

И Стоуну и Манафорту, кстати, Трамп во время расследования Мюллера давал прямые намеки о возможности их помилования в обмен на то, что они не заговорят и не дадут показаний против него следствию.

Как говорится, настало время выполнять свои обещания. Иначе они могли бы рассказать много чего интересного следователям уже после ухода Трампа в обмен на собственную свободу.

Кроме того, Трамп помиловал еще двух осужденных по делу о "Рашагейте" - Пападопулоса и Ван дер Зваана. Но это были уже просто "мелкие сошки" по сравнению с первыми двумя.

Не обошёл стороной Трамп и родственников.

Речь идет о Чарльзе Кушнера - отце своего зятя Джареда Кушнера, осужденного в далеком 2006 году за неуплату налогов и оказание давления на свидетеля. Он шантажировал брата своей жены, специально наняв девушку легкого поведения и тайно сняв на видео развлечения своего родственника с ней, а также незаконное финансирование политических кампаний. В общем, кристальной души и принципов человек, одним словом…

До этого, как известно, Трамп уже успел помиловать еще одного участника "Рашагейта" - Майкла Флинна, своего первого советника по национальной безопасности, установившего "рекорд" по пребыванию на своей должности - чуть более 20 дней. Ушел он со скандалом после того. Как ФБР узнало о его звонках российскому послу в США еще до того, как Трамп вступил в полномочия президента США. Причем звонил "трехзвездочный" генерал Флин российскому послу по незащищенной телефонной линии…

Так что становится вполне очевидным, что Трамп активно занимается "подчисткой хвостов" по "Рашагейту". У меня лично навсегда зафиксировалось в памяти перепуганное лицо Трампа на его первой аудиенции с Путиным в Хельсинки, на которой он предпочел вести переговоры с президентом РФ лишь в присутствии личного переводчика.

На фоне ветирования им параллельно оборонного бюджета, в котором предусмотрены дополнительные санкции по "Северному потоку", а также военная помощь Украине в размере 250 млн. дол, выглядит это тем более странно и подозрительно. Если не сказать больше.

В общем, всем самым ярым поклонникам Трампа, свято верующим, что битва за президентство им еще не проиграна и 6 января в Сенате его таки объявят президентом США - большой привет!

Так точно не поступают люди, готовые сражаться до конца за свою победу и идти на любые жертвы. Наоборот, так поступают люди, которым есть что скрывать и они боятся, что в ином случае их подельники по преступлениям заговорят.

В общем, есть у меня уверенность, что список помилованных Трампом не окончательный. И уже перед самым уходом его пополнят не только ближайшие родственники и окружение, но и он лично. Есть такое право у президента США помиловать себя и членов своей семьи авансом, а в американских СМИ уже давно пишут о том, что Трамп над этим всерьез размышляет.

Я также не сомневаюсь, что уже после ухода Трампа против него лично и членов его команды будет открыто множество криминальных дел. И обвинения в неуплате налогов будут далеко не самыми тяжкими. Судя по всему, не сомневается в этом и сам Трамп.