Трамп передумав переносити вибори в США: Білий дім виступив із заявою

Борис Бондар Світ 22:58, 2.08.2020 Оновлено: 23:00, 2.08.2020

Президент США Дональд Трамп не розглядав можливість відстрочки виборів глави держави, вони пройдуть 3 листопада, як і належить за американським законодавством.

Таку заяву зробив керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз в ефірі телеканалу CBS. Відповідно до американської конституції, виняткове право визначення дати виборів належить Конгресу.

"Він (Дональд Трамп) не розглядав можливість відстрочки ніяких виборів. Ми проведемо вибори 3 листопада, і президент виграє їх", – заявив він.

На його думку, висловлювання президента про можливе перенесення дати волевиявлення вказувало на недосконалість виборів поштою. Результат голосування, проведеного таким чином, доведеться вираховувати куди довше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп підняв питання про перенесення президентських виборів через пандемію коронавірусу (COVID-19). Він пояснив таку необхідність умовами введення загального голосування поштою.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Британія відмовиться від російської вакцини проти COVID-19: міф про "прорив" розвінчано

Crew Dragon успішно повернувся на Землю. Повне відео польоту

Хотів як у Швейцарії: у Зеленського пояснили, чому президент переїхав на державну дачу

Росія зробила все, щоб ніхто не дізнався про секрети вагнерівців, – генерал СБУ

Спроба зґвалтування в потязі Маріуполь-Київ: що загрожує підозрюваному