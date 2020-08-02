Трамп передумав переносити вибори в США: Білий дім виступив із заявою

Президент США Дональд Трамп не розглядав можливість відстрочки виборів глави держави, вони пройдуть 3 листопада, як і належить за американським законодавством.

Таку заяву зробив керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз в ефірі телеканалу CBS. Відповідно до американської конституції, виняткове право визначення дати виборів належить Конгресу.

"Він (Дональд Трамп) не розглядав можливість відстрочки ніяких виборів. Ми проведемо вибори 3 листопада, і президент виграє їх", – заявив він.

На його думку, висловлювання президента про можливе перенесення дати волевиявлення вказувало на недосконалість виборів поштою. Результат голосування, проведеного таким чином, доведеться вираховувати куди довше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп підняв питання про перенесення президентських виборів через пандемію коронавірусу (COVID-19). Він пояснив таку необхідність умовами введення загального голосування поштою.