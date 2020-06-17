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Трамп осоромився розповіддю про неіснуючу вакцину від СНІДу

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Трамп осоромився розповіддю про неіснуючу вакцину від СНІДу

Президент США Дональд Трамп відзначився заявою про неіснуючу вакцину від СНІДу, намагаючись довести можливості американських вчених розробити ліки від COVID-19.

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Про це він сказав під час виступу в Рожевому саду Білого дому, повідомляє The Hill (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами американського лідера, він спілкується на цю тему з ученими й докторами, і до кінця року в країні вже буде успішна вакцина проти нового типу коронавірусу.

"Це люди – кращі, найрозумніші, найвидатніші", – підкреслив він.

Глава США також додав, що саме "вони придумали вакцину від СНІДу".

"СНІД був смертним вироком, і тепер люди живуть, приймаючи таблетки. Це неймовірно", – похвалився Трамп.

Водночас журналісти зазначають що, найімовірніше, йдеться про предекспозиційну або доконтактну профілактику ВІЛ: профілактичне приймання препаратів неінфікованими людьми, щоб знизити ризик можливого зараження. Відомо, що такі ліки надзвичайно дорогі, їй потрібно приймати регулярно і за вказівкою лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США оприлюднили попередні результати випробування вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 на мишах.

СШАКоронавірусСНІДСПІДВІЛДональд Трамп
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