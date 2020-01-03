Трамп особисто наказав відібрати в України військову допомогу: гучне звинувачення

Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ щодо затримки військової допомоги Україні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на невідредаговані документи, які були розглянуті Just Security (сайт, що присвячений висвітленню та аналізу законодавства та політики в області національної безпеки).

Так, серед документів був лист від 30 серпня від заступника директора з програм національної безпеки Майкла Даффі до виконувачки обов'язків контролерки Пентагону Елейн МакКускер, у якому йшлося, що заморожування допомоги Україні триватиме за недвозначною вказівкою глави Білого дому.

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"Чітка вказівка від президента США Дональда Трампа на подальше збереження (заморожування – Ред)", – написав Майкл Даффі в електронному листі, який до цього часу був доступний тільки у відредагованій формі та не був переданий слідчим Палати представників, що здійснюють розслідування імпічменту президента.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проєкт військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня до листопаду 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Пентагон США передав Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес.

США мають виділити Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік. Це дозволить ЗСУ отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси й протикорабельні ракети.

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