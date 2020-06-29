Трамп оскандалився відео з расистським гаслом про "білу владу"

Президент США Дональд Трамп поділився відео, на якому один із його прихильників скандував гасло "Біла влада".

Репост ролика американський глава зробив на сторінці в Twitter. За чотири години Трамп видалив пост, заявивши, що фразу "white power" не чув, передає АP.

Відео протистояння між прихильниками президента США й опозицією було знято в пенсійному співтоваристві Флориди The Villageges. Противники Трампа при цьому вигукували лайки, використовуючи ненормативну лексику.

Пост викликав критику і демократів, і окремих республіканців. Передбачуваний кандидат в президенти від Демократичної партії, головний суперник чинного американського лідера Джо Байден засудив Трампа.

"Ми боремося за душу нації – і президент вибрав сторону. Але не робіть помилки: ми виграємо битву", – заявив Байден.

Як пояснили в Білому домі, Трамп поширив це відео, не прослухавши його.

"Президент Трамп є великим шанувальником The Villages. Він не чув жодної заяви, зробленої на відео. Він побачив величезний інтерес із боку багатьох його прихильників", – сказав співробітник пресслужби Білого дому Джадд Дір.

Зазначимо, фраза "Біла влада" – расистський лозунг, який часто використовують радикальні білі націоналісти.

Ретвіт відео. Скрін сторінки Трампа в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікерка палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що американський президент Дональд Трамп "ігнорує будь-які звинувачення на адресу Росії".