"Я покажу вам!" Трамп назвав дату оприлюднення нової "бомби" про Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що опублікує розшифровку другої розмови з українським колегою Володимиром Зеленським 12 листопада.
"Вийде ще одна стенограма, яка дуже важлива", – цитує Трампа Reuters.
Він додав, що в нього було дві телефонні розмови з президентом України, тому Білий дім покаже й друге їх спілкування.
"Я покажу вам другу стенограму, тому що у мене було дві розмови з президентом України", – підкреслив Трамп.
Зеленський і Трамп
Колаж
Відзначимо, нещодавно американський глава заявив, що готовий оприлюднити стенограму розмови із Зеленським (під час якої привітав його з перемогою на президентських виборах і яка відбулася ще до 25 липня), назвавши це "поганим прецедентом".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
Водночас Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
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