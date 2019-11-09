"Я покажу вам!" Трамп назвав дату оприлюднення нової "бомби" про Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що опублікує розшифровку другої розмови з українським колегою Володимиром Зеленським 12 листопада.

"Вийде ще одна стенограма, яка дуже важлива", – цитує Трампа Reuters.

Він додав, що в нього було дві телефонні розмови з президентом України, тому Білий дім покаже й друге їх спілкування.

"Я покажу вам другу стенограму, тому що у мене було дві розмови з президентом України", – підкреслив Трамп.

Зеленський і Трамп Колаж

Відзначимо, нещодавно американський глава заявив, що готовий оприлюднити стенограму розмови із Зеленським (під час якої привітав його з перемогою на президентських виборах і яка відбулася ще до 25 липня), назвавши це "поганим прецедентом".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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