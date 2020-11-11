Трамп опротестував у суді результати виборів в Мічигані, а в Джорджії вручну перерахують голоси

Штаб президента США Дональда Трампа подав позов до суду проти держсекретаря штату Мічиган Джоселін Бенсон і посадових осіб округу Уейн, звинувативши їх в неправильному підрахунку голосів на виборах.

Про це повідомив Fox News. У позові сказано, що при обробці бюлетенів заперечення республіканців проти деяких були проігноровані.

Серед звинувачень зазначено, що доступ представників Республіканської партії до процесу підрахунку голосів "було фізично і навмисно заблоковано посадовими особами" вимогою дотримуватися соціальної дистанції, а їхнім опонентам-демократам дозволяли підходити ближче.

У скарзі наведені десятки свідчень під присягою від республіканців, які стверджували, що в окрузі Уейн з ними поводилися не так коректно, як з демократами.

Також в позові сказано, що в деяких випадках республіканським спостерігачам на виборах не дозволяли входити до будівлі, де обробляли бюлетені. Крім того, їм відмовляли у вході після того, як вони йшли на обід, навіть не дивлячись на те, що демократи пересувалися вільно.

Офіс Бенсона категорично відкинув звинувачення і запевнив, щоб вибори були чесними і безпечними.

За оцінкою телеканалу Fox News, Джо Байден отримав в Мічигані 50,6% голосів, а його суперник, чинний президент США Дональд Трамп – 47,9%.

Результати виборів в Мічигані Fox News

У той же час в штаті Джорджія буде проведено повний перерахунок голосів, відданих за Трампа і Байдена.

Про це повідомив CNN. Відповідну заяву зробив секретар американського штату Бред Раффенспергер. Перерахунок буде ручним.

"Різниця між кандидатами настільки незначна, що буде потрібно повний перерахунок вручну в кожному окрузі", – заявив Раффенспергер.

За його словами, такий крок зміцнить довіру до результатів виборів.

Заяву Раффенспергера було зроблено після того, як він зіткнувся з тиском штабу Трампа щодо перерахунку голосів нібито в зв'язку з порушеннями.

Результати виборів в Джорджії Fox News

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США, представник Республіканської партії Дональд Трамп звинуватив демократів, які є його суперниками на виборах, в спробах зробити маніпуляції з голосами в декількох ключових штатах. В першу чергу, мова йде про Пенсільванію, Вісконсин та Мічиган.