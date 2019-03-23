Трамп оголосив про повне звільнення Сирії і Іраку від терористів

Президент США Дональд Трамп заявив, що його держава разом з коаліцією звільнили території Сирії та Іраку від терористів ІДІЛ.

Слова американського лідера були опубліковані в повідомленні Білого дому. "Я радий оголосити, що разом з нашими партнерами по міжнародній коаліції проти ІДІЛ, включаючи сили безпеки Іраку і [збройну коаліцію] "Сили демократичної Сирії" (СДС), Сполучені Штати звільнили всі контрольовані ІДІЛ території в Сирії і Іраку - 100% [самопроголошеного] "халіфату", — написано в документі.

Трамп зазначив, що два роки тому бойовики "контролювали величезні ділянки території в Іраку і Сирії". "З тих пір [з січня 2017 року] ми повернули понад 51 800 кв. км територій і звільнили мільйони сирійців і іракців від "халіфату ІДІЛ", — сказав Трамп.

Також лідер США пригрозив тим, хто вирішить вступити в ряди ІДІЛ. "Ви загинете, якщо приєднаєтеся до угруповання. Замість цього подумайте про прекрасне життя", — пригрозив він.

Трамп додав, що США разом з союзниками продовжать роботу з метою повністю ліквідувати діяльність терористичного угрупування.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно лідер США, який планував повністю вивести війська з Сирії, вирішив залишити в країні до тисячі військовослужбовців. Таке рішення Трампа призвело до відставки міністра оборони Джеймса Маттіса.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал