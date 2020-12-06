Трамп оголосив про початок вакцинації проти COVID-19 у США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував початок вакцинації населення проти коронавірусу вже з наступного тижня.

Про це він заявив 5 грудня, виступаючи у Вальдості, що в штаті Джорджія. Трансляція доступна в Twitter-акаунті команди ще чинного лідера країни.

"Вона (вакцинація. – Ред.) розпочнеться наступного тижня, ми почнемо робити щеплення", – запевнив політик.

Нагадаємо: ще 20 листопада американська компанія Pfizer спільно з німецьким партнером Biontech подали заявки для реєстрації своєї вакцини проти корононавірусу до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США. Розробники зазначили, що готові надати дози ін’єкцій протягом декількох годин після підтвердження реєстрації.

Крім цього, 1 грудня таку ж заявку до FDA подала компанія Moderna. Вона теж очікує на схвалення своєї вакцини проти COVID-19 для її використання в терміновому порядку.

Водночас нещодавно американський фармацевтичний гігант Pfizer знизив свою початкову мету щодо поширення вакцини через перешкоди в ланцюжку поставок. У компанії зізналися, що до кінця 2020 року зможуть відвантажити лише 50 мільйонів доз із раніше заявлених 100 млн.

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