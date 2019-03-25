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Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над землями Сирії

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Президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами.

Відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху американський лідер підписав у понеділок, 25 березня, повідомляє Reuters.

Цей документ закріпив заяву Трампа від 21 березня про те, що Сполученим Штатам пора "повністю визнати" суверенітет Ізраїлю над Голанами, які були анексовані в 1967 році після військових дій.

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"Це відіграє ключову стратегічну роль і має важливе значення для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності", — сказав тоді Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Відзначимо, позиція президента США викликала хвилю обурення в світі. Його заяву, зокрема, розкритикували в Росії, Туреччині, Німеччині та Сирії.

Крім того, на думку експерта Українського інституту майбутнього Іллі Куса, подібне рішення може стати першим кроком до підтримки США анексії Росією українського Криму.

В ООН же заявили, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій ними території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

Як писав OBOZREVATEL, 25 березня ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл, у результаті якого постраждали сім мирних жителів.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Дональд ТрампБіньямін Нетаньягу
Тег
Ізраіль
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Что и требовалось доказать-КРЫМ НАШ!
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2
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Мертвые Захарченко и "Гиви" внесены в списки избирателей :)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Украинцы...бегом бегом...быстро быстро..ваш куратор признал а вы что медлите
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