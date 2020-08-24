Трамп офіційно висунутий на другий президентський термін

Марина Погорілко Світ 19:32, 24.08.2020 Оновлено: 19:42, 24.08.2020

Республіканська партія США офіційно висунула чинного президента США Дональда Трампа на другий президентський термін.

Відповідне рішення було ухвалено на з'їзді партії, який відбувся в понеділок, 24 серпня. Голосування відбувалося в прямому ефірі.

Глава держави набрав необхідні для висунення 1276 голосів делегатів.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться в листопаді. Основним суперником чинного глави держави буде демократ Джо Байден.

Також на з'їзді 24 серпня делегати підтримали Майка Пенса як кандидата у віцепрезиденти США. Основним опонентом для нього стане кандидат у віцепрезиденти Камала Харріс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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