Трамп офіційно висунутий на другий президентський термін

Трампа висунуто на другий президентський термін.

Республіканська партія США офіційно висунула чинного президента США Дональда Трампа на другий президентський термін.

Відповідне рішення було ухвалено на з'їзді партії, який відбувся в понеділок, 24 серпня. Голосування відбувалося в прямому ефірі.

Глава держави набрав необхідні для висунення 1276 голосів делегатів.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться в листопаді. Основним суперником чинного глави держави буде демократ Джо Байден.

Також на з'їзді 24 серпня делегати підтримали Майка Пенса як кандидата у віцепрезиденти США. Основним опонентом для нього стане кандидат у віцепрезиденти Камала Харріс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше президент США Дональд Трамп підняв питання про перенесення президентських виборів через пандемію коронавырусу (COVID-19). Він пояснив таку необхідність умовами введення загального голосування поштою.

Пізніше вони вирішив не розглядати перенесення виборів глави держави.

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