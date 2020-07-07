Трамп офіційно повідомив про вихід з ВООЗ: в ООН назвали дату
Президент США Дональд Трамп поінформував Конгрес про вихід держави із Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Про це у вівторок, 7 липня, повідомив сенатор Боб Менендес на сторінці в Twitter. "Конгрес отримав повідомлення про те, що президент США офіційно вивів країну зі складу ВООЗ на тлі пандемії", – написав він.
Як передає "Інтерфакс-Україна", прессекретар генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік підтвердив, що США напередодні повідомили про це керівництво організації. Рішення американської сторони набуде чинності 6 липня 2021 року.
Дюжаррік зазначив, що США є учасником Статуту ВООЗ з 21 червня 1948 року і включення країни в організацію було прийнято Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я "з певними умовами, встановленими США для можливого виходу з ВООЗ".
"Зазначені умови включають в себе повідомлення за один рік і повне погашення фінансових зобов'язань", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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