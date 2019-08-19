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Трамп офіційно підтвердив претензії на Гренландію: у Данії сполошилися

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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його цікавило придбання острова Гренландія у Данії.

Як повідомляє Bloomberg, він цікавився купівлею острова: "Стратегічно це цікаво". Водночас Трамп додав, що ця тема – "не номер один на порядку денному".

Глава Білого дому підкреслив, що Штати і Данія є хорошими союзниками і ніяких конфліктів із цього приводу не виникло.

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"По суті, це велика угода з нерухомістю", – зазначив американський лідер. За словами Трампа, володіння Гренландією завдає шкоди Данії, вона "втрачає майже 700 млн долл у рік".

Він не виключив, що може обговорити це питання з данською владою, якщо відвідає країну цього тижня.

Однак прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вже заявила, що жодні розмови про продаж не вестимуться, передає DR. Чиновниця відвідала Гренландію, де зустрілася з головою національного уряду.

Фредеріксен повідомила, що дискусія щодо острова є абсурдною: "Кім Кільсен (прем'р-міністр Гренландії. – Ред.) явно дав зрозуміти, що Гренландія не продається, і тому розмова припиняється".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Вона додала, що у Данії є інші питання, які хотілося б обговорити з президентом США. Зокрема, розмова піде про умови співпраці зі США в Арктиці.

Додамо, що деякі данські політики взагалі назвали подію "жартом".

"Думка про те, що Данія може продати 50 тисяч своїх громадян Сполученим Штатам, абсолютно божевільна", – зазначив представник Данської народної партії Серен Есперсен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп почав говорити про можливу купівлю острова Гренландія (Данія).

Водночас у Данії вибухнули збуреннями через новини про намір президента США Дональда Трампа купити Гренландію.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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lykin vasa
lykin vasa
не тех он о цене спрашивал.....вот сыны гор,гордые картвелы,согласились бы.....их першие соплеменники из ухловии такие бы скачки устроили от радости за такое предложение....
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