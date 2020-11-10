Трамп образився на Pfizer через оголошення про вакцину після виборів у США

Президент США Дональд Трамп обурився, що американська компанія Pfizer оголосила про прорив із вакциною проти COVID-19 після його програшу на виборах.

Крім того, на своїй сторінці у Twitter він написав, що вважає це грою на руку його конкуренту Джо Байдену, який стане новим главою американської держави.

"Як я вже давно сказав, Pfizer та інші оголосили б вакцину тільки після виборів, тому що у них не вистачило сміливості зробити це раніше. Точно так само, як Управління продовольства і медикаментів США мало оголосити про це раніше, але не в політичних цілях, а для порятунку життів!" – написав Трамп.

"Якби Джо Байден був президентом, у вас не було б вакцини ще чотири роки, і Управління продовольства і медикаментів ніколи б не схвалило це так швидко. Бюрократія знищила б мільйони життів!" – додав він.

Крім того, Трамп висловив упевненість у тому, що про вакцину оголосили тільки після виборів, оскільки демократи нібито побоювалися, що ця новина зробить його лідером виборчих перегонів.

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