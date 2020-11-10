Трамп образився на Pfizer через оголошення про вакцину після виборів у США
Президент США Дональд Трамп обурився, що американська компанія Pfizer оголосила про прорив із вакциною проти COVID-19 після його програшу на виборах.
Крім того, на своїй сторінці у Twitter він написав, що вважає це грою на руку його конкуренту Джо Байдену, який стане новим главою американської держави.
"Як я вже давно сказав, Pfizer та інші оголосили б вакцину тільки після виборів, тому що у них не вистачило сміливості зробити це раніше. Точно так само, як Управління продовольства і медикаментів США мало оголосити про це раніше, але не в політичних цілях, а для порятунку життів!" – написав Трамп.
"Якби Джо Байден був президентом, у вас не було б вакцини ще чотири роки, і Управління продовольства і медикаментів ніколи б не схвалило це так швидко. Бюрократія знищила б мільйони життів!" – додав він.
Крім того, Трамп висловив упевненість у тому, що про вакцину оголосили тільки після виборів, оскільки демократи нібито побоювалися, що ця новина зробить його лідером виборчих перегонів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 листопада американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадках.
Передбачається, що після отримання дозволу від регуляторів препарат надійде в обмеженій кількості (до 50 млн доз) для вакцинації людей із груп ризику.
Раніше в Pfizer попереджали, що не встигнуть подати заявку на дозвіл використання своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу до виборів у США, як пообіцяв президент Дональд Трамп.