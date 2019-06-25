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Трамп обговорить з Путіним Україну: де і коли

1.9тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту G20 (28 – 29 червня) в Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, в тому числі ситуацію в Україні.

Про це повідомив високопоставлений чиновник з його адміністрації, передає "Укрінформ". "Очікується, що розмова буде зосереджена насамперед на питаннях регіональної безпеки, у тому числі на ситуаціях в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході", – заявив представник Білого дому.

За його словами, США планують винести на обговорення питання контролю над озброєннями і поліпшення двосторонніх відносин.

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RT

RT

Дональд Трамп і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ Японії спростувало інформацію про можливий візит президента України Володимира Зеленського в Осаку, де на цьому тижні пройде саміт G20.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії і України триватимуть в "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна і Франція), однак почати їх з "чистого аркуша" не вийде.

Нещодавно сам Зеленський сказав, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом обговорять підготовку зустрічі лідерів цих країн.

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Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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Samsonov Artur
Samsonov Artur
В том числе и Украину. На выходе на пару слов... Ё-моё, а когда - то вы корабли и самолёты строили и весь Союз вам завидовал. Как, ну-вот как за четверть века можно было так всё просрать? Служил в Карпатах, до сих пор снится, хороший народ, шикарная природа.Была. Сейчас смотрю - плакать хочется, повырубали половину вокруг Делятина.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ооохх и сомневаюсь я что Путину и Трампу будет интересно обсуждать какую то идиотскую Окраину....есть дела намного поважнее
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Понч Какес
Понч Какес
Ну а Зеля в Осаку не поедет - рыльцем не вышел. Постоит в тамбуре, подождёт, что там большие дяди для Украины порешают. Порешают и отправят Укроинушку в нужном направлении смачнейшим подcpaчником. )))
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