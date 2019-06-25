Трамп обговорить з Путіним Україну: де і коли

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту G20 (28 – 29 червня) в Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, в тому числі ситуацію в Україні.

Про це повідомив високопоставлений чиновник з його адміністрації, передає "Укрінформ". "Очікується, що розмова буде зосереджена насамперед на питаннях регіональної безпеки, у тому числі на ситуаціях в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході", – заявив представник Білого дому.

За його словами, США планують винести на обговорення питання контролю над озброєннями і поліпшення двосторонніх відносин.

RT Дональд Трамп і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ Японії спростувало інформацію про можливий візит президента України Володимира Зеленського в Осаку, де на цьому тижні пройде саміт G20.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії і України триватимуть в "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна і Франція), однак почати їх з "чистого аркуша" не вийде.

Нещодавно сам Зеленський сказав, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом обговорять підготовку зустрічі лідерів цих країн.

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