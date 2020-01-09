До недавнего времени стоял вой о том, что бравый вояка Трамп таки решил показать миру, что Штаты – не бумажный тигр, и что с ними следует считаться, а подлые демократы выступили с обструкцией замечательного не то Трампона, не то Трампакса.

Но фокус в том, что Трамп уже поднял волну популизма покруче, нежели записные леваки, он действует как наперсточник и разинувшая рот публика, роняя слюну, следует за его движениями. На самом деле, суть критики по поводу ликвидации Сулеймани была совершенно иного свойства и дальнейшие события подтвердили ее обоснованность.

Суть критики сводилась к тому, что ликвидация Сулеймани не станет калькой с ликвидации Аль Багдади. Тот уже был давно списан всеми и его можно было уничтожить, линчевать или даже привезти в Штаты и судить, никто пальцем не пошевелил бы в защиту его тушки. А вот ликвидация Сулеймани однозначно потянет за собой цепь дальнейших событий.

Демократы, и не только они, пытались добиться ответа на единственный вопрос: "Что дальше?", а в итоге оказалось, что ответа на него нет и хуже того, его нет потому, что из Белого Дома разбежались или были изгнаны все, кто мог бы мыслить на несколько ходов вперед. По сути, Трамп обезглавил внешнеполитическое ведомство, Пентагон и внешнюю разведку, поставив туда не профи, а лично преданных ему людей. Они просто неспособны просчитывать ситуацию так далеко и уж тем более, предусматривать по несколько вариантов каждого такого шага.

Дилетанты действуют по принципу: сунем пальцы в розетку и посмотрим, что будет. Именно по этой причине, когда начались обстрелы американских баз и в Трамп собрал у себя госсекретаря, главу Пентагона и ЦРУ, никакого плана действий не родилось потому, что не могло родиться в принципе. Все почему-то решили, что речь идет исключительно о бомбардировках объектов (52 штуки) на территории Ирана, но на самом деле, ответов могло быть несколько и настолько весомых, что они действительно показали бы жесткую позицию Вашингтона.

Но как оказалось, дед просто – трепло и про 52 цели он рассказывал только для того, чтобы вызвать у своего электората соответствующую реакцию, чтобы показаться таким себе воином в блистающих доспехах, а когда дело дошло до конкретных решений, оказалось, что дед пошутил. Теперь же он хочет, чтобы публика забыла о его угрозах разнести пять десятков целей в Иране и считать его невыносимо мудрым.

Но все оказалось просто. Трамп не понимает, как оно работает и тыкает в панели управления военной машины на все кнопки просто по своему вкусу, а его ближайшее окружение уже само не понимает, что будет, если нажать, например, на эту красную кнопочку.

В итоге, ликвидация Сулеймани не привела и не могла привести ни к какому положительному эффекту. Иран не уйдет ни из Сирии, ни из Ирака, ни из Ливана. Его подразделения КСИР будут делать ровно то, что делали раньше, но теперь Иран уже открыто собирает ядерные боеголовки, а весь остальной мир понял, что по американским базам можно стрелять безнаказанно и что самое главное, американские военные базы не имеют защиты от не слишком хитрых баллистических ракет, которые летят к цели без маневрирования. Их никто не отслеживает и не прехватывает, но даже если так, никто потом не накрывает ответным огнем хотя бы стартовые комплексы, выпустившие ракеты.

Просто на минуточку, основной удар иранских ракет пришелся по авиабазе, с которой поднялся дрон, уничтоживший Сулеймани. То есть, даже в Иране понимают символизм действий. Они отстрелялись по месту базирования орудия убийства их человека, а у Трампа не хватило понимания даже этого простого символизма и ни одна ракета не поразила пусковые установки иранских ракет, отстрелявшихся по его базе.

Он просто не улавливает этого символизма, он не владеет правилами игры, в которую ввязался. В результате, он произнес самую позорную речь президента США из тех, что мне пришлось слышать или читать. Возможно, в истории США есть еще более позорные примеры, но мне они не известны.

Исходя из этого, и уже – неважно по какой причине, часть Конгресса приходит к выводу о том, что Трампа надо ограничить в возможностях применения силы. Понятно, что первую скрипку в этом играют демократы, но речь идет о принципиальных вещах. Этого президента надо максимально отстранить от вопросов обороны, поскольку он ими манипулирует просто для того, чтобы повысить свой рейтинг, не задумываясь о военных и политических последствиях своих действий.

В связи с этим демократы уже выдвинули соответствующую резолюцию для рассмотрения Конгрессом и Белый Дом отреагировал на это худшим из возможных способов. В среду для брифинга в Конгресс была направлена группа высокопоставленных чиновников администрации для того, чтобы те пояснили действия Белого дома и ответили на вопросы парламентариев, чтобы снять накал ситуации.

Министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео , директор ЦРУ Джина Хаспель и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предстали перед конгрессменами и ответили на их вопросы, а вопросы были слишком острыми именно для такого сорта чиновников. В конце концов, их загнали в угол и заставили привести норму права или прецедент, которые были применены в случае уничтожения Сулеймани.

Даже мне было понятно, что надо было говорить в этом случае, но деятели решили блеснуть эрудицией и сказали, что такая аналогия имеется и сослались на решение Джорджа Буша младшего, ставшего основанием для начала Второй Войны в Заливе. Это как раз тот случай, когда "лучше жевать, чем говорить". Такое заявление стало демонстрацией не только того, что Трамп абсолютный профан в этих делах, но и что рядом с ним не осталось людей, понимающих, как это работает в принципе.

Выслушав то, что рассказали эти джентльмены, даже республиканцы поняли, насколько все плохо. Представители республиканцев Майкл Ли (штат Юта) и Рэнд Пол (штат Кентукки) оказались под глубоким и неизгладимым впечатлением от брифинга.

"Я нахожу это оскорбительным и унизительным … для этого места и каждого из 100 сенаторов которые находятся здесь. Я считаю, что это оскорбительно и унизительно для Конституции Соединенных Штатов… Я нахожу это абсолютно безумным. Я думаю, что это неприемлемо". Это слова сенатора-республиканца Ли.

Сенатор Пол: "Я не вижу в мире способа, чтобы вы могли логически утверждать, что разрешение на войну с Саддамом Хусейном имеет какое-либо отношение к войне с людьми, которые в настоящее время находятся в Ираке".

И потом речь зашла о проекте резолюции, ограничивающей полномочия президента в сфере обороны, поданной сенатором-демократом Тимом Кэйном, между прочим, выпускником Гарвардской школы права. В связи с этим, упомянутые выше республиканцы сказали следующее.

"После сегодняшнего дня, каждый раз, когда они ставят такой трюк, я готов рассмотреть и поддержать резолюцию о любых военных действиях. Я могу сказать после этого брифинга, что этот брифинг изменил мое мнение … Теперь я собираюсь поддержать ее (резолюцию – ред). Я пошел на брифинг, не определившись. Я вышел из этого брифинга, полностью определившись, конкретно из-за того, что произошло здесь" – Ли.

Новини Америке надоело оплачивать сытую и спокойную жизнь европейцев

Теперь даже до однопартийцев Трампа стало доходить, насколько все плохо и что из рук Трампа надо забрать полномочия, которыми он так и не научился пользоваться за три с лишним года и даже не понял, что этими игрушками нельзя баловаться для собственного удовольствия.

Но более печальным является факт, что Трамп стал первым президентом, который полностью вытоптал политическую поляну вокруг себя настолько, что теперь Конгресс пытается отнять механизм принятия решений, который обычно работает в Белом Доме. Тем самым, поставлен вопрос о некомпетентности самого Трампа, госсекретаря, главы Пентагона, ЦРУ и руководителя совета по национальной безопасности США. Везде Трамп поставил людей – дилетантов именно в этих вопросах, но верных ему лично. Не правда ли, очень знакомая ситуация?

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