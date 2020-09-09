Трампа номіновано на Нобелівську премію миру – FOX

Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за підписання мирної угоди між Ізраїлем і ОАЕ.

Кандидатуру представив член парламенту Норвегії Крістіан Тайбрінг-Єдде, передає FoxNews.

У своєму листі до Нобелівського комітету про висунення Трампа на премію політик зазначив, що "як очікується, інші країни Близького Сходу візьмуть приклад ОАЕ, і ця угода може стати переломним моментом, завдяки якому Близький Схід стане регіоном співпраці та процвітання".

"Я думаю, у своїх спробах встановити мир між державами він зробив більше, ніж більшість інших номінантів на Премію миру", – зазначив норвезький політик.

Також наголошується, що кандидатуру Трампа висунули за зусилля, які він доклав для нормалізації відносин між Індією і Пакистаном і між Південною та Північною Кореєю.

Додамо, що лауреата Нобелівської премії миру виберуть із п'яти осіб. Їхні імена оголосять не раніше ніж у жовтні 2021 року.

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