Трамп не захотів визнати російський слід у хакерських атаках на США

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів у тому, що масштабну кібератаку, якої зазнали три американські штати, організувала Росія.

Як написав він у Twitter, за будь-яких обставин ЗМІ хором починають говорити про російський слід.

"Росія, Росія, Росія – перше, що починають співати, коли щось відбувається. Тому що провідні ЗМІ, здебільшого з фінансових причин, бояться обговорювати варіант, що за всім цим стоїть Китай. Адже таке можливо", – заявив Трамп.

Також він не вважає нещодавню хакерську атаку особливо небезпечною.

"Кібератака виглядає масштабнішою у викладі фейкових ЗМІ, ніж у реальності. Я був детально поінформований про те, що трапилося. Все під контролем", – зазначив президент.

Крім того, він припустив, що раніше хакерській атаці могли зазнати й апарати з підрахунку голосів на президентських виборах.

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