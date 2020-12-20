Трамп не захотів визнати російський слід у хакерських атаках на США
Президент США Дональд Трамп висловив сумнів у тому, що масштабну кібератаку, якої зазнали три американські штати, організувала Росія.
Як написав він у Twitter, за будь-яких обставин ЗМІ хором починають говорити про російський слід.
"Росія, Росія, Росія – перше, що починають співати, коли щось відбувається. Тому що провідні ЗМІ, здебільшого з фінансових причин, бояться обговорювати варіант, що за всім цим стоїть Китай. Адже таке можливо", – заявив Трамп.
Також він не вважає нещодавню хакерську атаку особливо небезпечною.
"Кібератака виглядає масштабнішою у викладі фейкових ЗМІ, ніж у реальності. Я був детально поінформований про те, що трапилося. Все під контролем", – зазначив президент.
Крім того, він припустив, що раніше хакерській атаці могли зазнати й апарати з підрахунку голосів на президентських виборах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
хакери, які працювали на іноземний уряд, викрали дані декількох американських відомств, серед яких Міністерство фінансів, а також Управління з комунікацій та інформації.
За даними ЗМІ, йдеться про російських хакерів із групи APT29 (Cozy Bear), які працюють на владу РФ.
Усього російські хакери атакували три американські штати, а серед їхніх цілей було кілька федеральних відомств, зокрема Пентагон і Держдеп.
Масштабна хакерська атака на урядові відомства США торкнулася і корпорації Microsoft – найбільшого виробника програмного забезпечення.